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Программа переподготовки директоров образовательных организаций стартовала в Москве

Александр Афонин
Город
Программа переподготовки директоров образовательных организаций стартовала в Москве
Фото: Пресс-служба ВДНХ

В городе стартовала программа МРА «Управление в образовании» Университета правительства Москвы, направленная на директоров школ и учреждений дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 20 октября.

— Мы уверены, что каждая образовательная организация — это двигатель изменений и важная площадка коммуникации города и его жителей. Поэтому школам нужны не просто хорошие управленцы, а управленцы, глубоко понимающие содержание образования, его цели и задачи, ориентированные на развитие талантов каждого школьника, — сказал заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.

Всего в первом наборе приняли участие 78 директоров. Программа рассчитана на два года. По ее окончании руководителям предстоит создать проект развития своей образовательной организации и защитить его, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры «Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее». Он пройдет в рамках образовательного проекта «Мама онлайн».

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