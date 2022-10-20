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«С остальными вышел в ноль»: Пригожин перечислил имена адекватных российских артистов

Лейла Алиева
Общество
«С остальными вышел в ноль»: Пригожин перечислил имена адекватных российских артистов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Как только человек начинает зарабатывать много денег и у него появляется власть, то он меняется до неузнаваемости. Такое мнение выразил продюсер Иосиф Пригожин.

— В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль, — рассказал он в интервью с Teleprogramma.pro.

Своих любимых знаменитостей выделил и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, на творчество этих представителей современной российской эстрады он бы посоветовал обратить внимание. Музыкальный критик также перечислил достойнейшие имена русского рока.

Также в недавнем интервью с «Вечерней Москвой» Соседов заявил, что несмотря на серьезность положения телеведущего и комика Максима Галкина*, который покинул Россию и выступил с резкой критикой спецоперации, он вернется на родину. В России Галкин в лучшем случае сможет теперь рассчитывать только на мелкие корпоративы, но с супругой Аллой Пугачевой они не пропадут.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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