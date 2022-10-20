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Студентка из Подмосковья отбилась от одноглазого насильника, откусив ему язык

Степан Жирнов
Происшествия
Студентка из Подмосковья отбилась от одноглазого насильника, откусив ему язык
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Райки Карта всех событий

Студентка из Подмосковья смогла отбиться от одноглазого насильника, укусив его. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

По предварительным данным, на 16-летнюю девушку напали в окрестностях деревни Райки Лосино-Петровского городского округа в районе 18:00. Студентка «Синергии» возвращалась домой, когда на нее набросился неизвестный и попытался изнасиловать. Девушка повалила обидчика и, укусив его, сбежала.

Пострадавшая обратилась в полицию. По ее словам, это был мужчина азиатской внешности и с медицинской повязкой через один глаз. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники обнаружили фрагмент языка подозреваемого, сообщает «МК».

Другая попытка изнасилования произошла на северо-востоке столицы. Таксист заметил, что пассажирка уснула, и начал ее домогаться, а после попробовал изнасиловать.

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