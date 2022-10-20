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Трамп назвал ядерные боеголовки России причиной для дружбы с Москвой

Александр Афонин
В мире
Трамп назвал ядерные боеголовки России причиной для дружбы с Москвой
Фото: Whitehouse

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил странам Запада о наличии у России ядерного оружия, назвав его весомой причиной для дружбы. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил телеканал CNN, опубликовавший фрагмент интервью Трампа из аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

— Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки, — заявил Трамп.

До этого заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Москва никогда не угрожала и не планирует угрожать Украине применением ядерного оружия. По его словам, в Кремле вызывают озабоченность заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен. По мнению собеседника «ВМ», сегодня мир действительно как никогда приблизился к угрозе ядерной войны.

Дональд Трамп Россия Ядерное оружие
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