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Путин наградил мать Кадырова орденом Почета за активную общественную деятельность

Александр Афонин
Общество
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета за активную общественную деятельность
Фото: Youtube / ЧГТРК Грозный

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, за активную общественную деятельность. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации в четверг, 20 октября.

— За активную общественную деятельность наградить: орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну — президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика, — говорится в документе.

Возглавляемый Кадыровой благотворительный фонд регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чеченской Республики и других регионов России. Его сотрудники передали несколько сотен тонн продуктов для жителей Сомали и Сирии. А с начала спецоперации на Украине они направили более 18 тысяч тонн гуманитарной помощи населению ЛНР и ДНР.

5 октября Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Глава ЧР подчеркнул, что российский лидер лично сообщил ему о присвоении статуса и поздравил его.

Благотворительность Рамзан Кадыров Владимир Путин
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