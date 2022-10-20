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Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать бизнес в управление доверенным лицам

Александр Афонин
Политика
Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать бизнес в управление доверенным лицам
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованные граждане в течение пяти дней могут решить вопрос о передаче управления бизнесом доверенным лицам. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в четверг, 20 октября.

Действие закона будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, учредителей, а также лиц, осуществляющих деятельность исполнительного органа. Им будет предоставлено пять дней, в течение которых они смогут решить ряд организационных вопросов. В частности, речь идет о передаче управления доверенным лицам.

Воспользоваться правом могут граждане, призванные в рамках частичной мобилизации с 21 сентября. Сам закон вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

До этого сообщалось, что в Госдуму вскоре внесут законопроект, согласно которому компании, которые материально помогают своим сотрудникам, попавшим под частичную мобилизацию, могут освободить от налогообложения за эти отчисления.

В случае принятия законопроекта мобилизованные сотрудники получат материальную помощь в полном объеме. Отмечается, что помочь своим работникам уже решили несколько крупных компаний.

Бизнес Мобилизация Владимир Путин
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