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Памятник инженеру Шухову промыли в Москве в рамках подготовки к зиме

Александр Афонин
Город
Памятник инженеру Шухову промыли в Москве в рамках подготовки к зиме
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

Специалисты завершили промывку памятника инженеру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме. С помощью щеток специалисты нанесли на бронзовый постамент и скульптуру моющее средство, образовавшуюся пену смыли водой под давлением. В работах задействовали автовышку, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Памятник представляет собой усеченную гиперболоидную конструкцию. Три его стороны украшены вертикальным фризом с рельефным изображением различных сооружений и конструкций, созданных по проектам Шухова, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

3 октября специалисты начали работы по консервации на зиму фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Так, рабочие промыли водой все элементы сооружения, а дождь помог эффективнее и быстрее удалить грязь с мелких элементов и фактурных поверхностей.

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