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Депутат МГД Щитов: Москвичи активно участвуют в сборах и организации гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Депутат МГД Щитов: Москвичи активно участвуют в сборах и организации гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР
Фото: duma.mos.ru

Горожане принимают активное участие в сборах и организации гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

— С момента начала специальной военной операции общество очень быстро отреагировало на призыв о помощи и такую необходимую единодушную поддержку и консолидацию мы, наверное, не видели никогда, — сказал он.

По словам депутата, сейчас открыт новый сбор помощи для Народной милиции ЛНР. Для ведомства в Москве собирают зимнее оборудование, костюмы, обувь и специальные противоминные «кошки».

Щитов заметил, что в рамках акции принимается любая помощь. Он напомнил, что тыл всегда оказывал помощь фронту, и сейчас общество понимает, насколько важна такая поддержка, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками общественных пунктов охраны порядка столицы организовали передачу сезонной обуви для детей в ДНР.

Волонтеры сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением нуждающимся семьям. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только партийцы, но и общественные организации, а также сотрудники общественных пунктов охраны порядка.

МГД Донбасс Гуманитарная помощь
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