Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автобусы № 807 перестанут ходить по улице Генерала Дорохова с 22 октября

Георгий Соланович
Город
Автобусы № 807 перестанут ходить по улице Генерала Дорохова с 22 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

Автобусы № 807 перестанут курсировать по улице Генерала Дорохова с 22 октября в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 октября.

— С 22 октября автобусы № 807 не будут ходить по улице Генерала Дорохова. Это связано со строительными работами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автобусы № 807 перестанут ходить по улице Генерала Дорохова с 22 октября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пассажиров призвали пользоваться альтернативными маршрутами: автобусом № 11 из Очакова (ходит по Аминьевскому шоссе) и № 622 (ходит по Верейской улице).

До этого сообщалось, в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.

Также стало известно, что участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября в связи со строительством Троицкой ветки.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. А для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Транспорт Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте