Автобусы № 807 перестанут ходить по улице Генерала Дорохова с 22 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

Автобусы № 807 перестанут курсировать по улице Генерала Дорохова с 22 октября в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 октября.

— С 22 октября автобусы № 807 не будут ходить по улице Генерала Дорохова. Это связано со строительными работами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пассажиров призвали пользоваться альтернативными маршрутами: автобусом № 11 из Очакова (ходит по Аминьевскому шоссе) и № 622 (ходит по Верейской улице).

До этого сообщалось, в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.

Также стало известно, что участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября в связи со строительством Троицкой ветки.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. А для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.