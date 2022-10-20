Онколог Воробьев назвал первые признаки рака поджелудочной железы

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Врач-онколог Андрей Воробьев сообщил, что опухоли поджелудочной железы редко дают настораживающие признаки на начальных стадиях, что ощутимо затрудняет лечение.

— Ранняя диагностика имеет первостепенное значение, поскольку она улучшает доступ к жизненно важному лечению. Общие симптомы заболевания включают боль, потерю веса и лихорадку, — сказал он.

На рак поджелудочной также может указывать внезапная и быстро распространяющаяся сыпь. Вскоре после таких первичных симптомов больной начинает испытывать боли в верхней части живота, повышенную чувствительность при прикосновении к нему, а также жар, тошноту и рвоту.

Помимо этого, обычно у онкобольных фиксируют учащенный пульс, добавил Воробьев. Все это — признаки прогрессирующей онкологии, однако симптомы могут различаться в зависимости от того, какая именно часть поджелудочной железы была поражена, передает «МедикФорум».

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