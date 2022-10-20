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Хобби-кроссинг «Зеленая суббота» пройдет в Москве 22 октября

Георгий Соланович
Город
Хобби-кроссинг «Зеленая суббота» пройдет в Москве 22 октября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Хохловский переулок, 7-9с2 Карта всех событий

Горожане смогут обменяться товарами для творчества в рамках хобби-кроссинга «Зеленая суббота», который пройдет 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 октября.

— Приносите ненужные пряжу и спицы, кулинарные книги, бисер, леску — все то, что давно пылится на полке и ждет вашего творческого вдохновения. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться, — говорится в сообщении.

При этом на хобби-кроссинге также принимают одежду, обувь и аксессуары. Вещи должны быть чистыми и не иметь повреждений, сообщает Telegram-канал комплекса.

В рамках «Зеленой субботы» пройдет и бесплатный мастер-класс по рисованию от художницы и преподавателя живописи Ольги Застолбновой. Начнется мероприятие 22 октября в 11:00 в Хохловском переулке, оно продлится до 15:00.

Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий, которая пройдет в рамках Международного дня бобра. Программа, в частности, состоится 22 октября.

Гости смогут посетить различные мастер-классы, тематические занятия, онлайн-лекции и так далее. Мероприятия пройдут на базе городских экоцентров.

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