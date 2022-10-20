Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 20 октября.

— Обеспечить продление программы «Дальневосточная ипотека» на период до 2030 года, — говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума.

15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Так, на программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — 5 миллиардов.

По словам премьера, данные средства призваны помочь россиянам приобрести новые дома и квартиры, а предприятиям строительной и других отраслей — развить свои проекты и поддержать спрос на товары и услуги.

В конце июня Мишустин сообщил, что программа «Дальневосточной ипотеки» под два процента теперь будет распространяться на врачей и преподавателей, которые проработали на территории региона не менее пяти лет.