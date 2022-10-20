В НАТО допустили возобновление сотрудничества России и ЕС в будущем

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Россия и ЕС в будущем могут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве надо «играть по правилам Устава ООН». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ в четверг, 20 октября.

— Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти (с Украины — прим. «ВМ»), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок, — сказал представитель альянса.

Замгенсека НАТО подчеркнул, что когда Москва выполнит эти требования, у Брюсселя не останется причин для того, «чтобы не пересмотреть» текущее положение дел, передает РИА Новости.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

По словам дипломата, основные цели спецоперации — защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины.