NBC: Конгресс США попытается одобрить новый пакет помощи Киеву до конца года

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Конгресс Соединенных Штатов может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Журналисты отмечают, что по итогам промежуточных выборов, которые пройдут 8 ноября, новый состав Конгресса может занять в начале 2023 года более скептическую позицию в вопросе помощи Киеву.

Как пишет ТАСС, администрация американского президента Джо Байдена в настоящее время не обращалась к законодателям с соответствующим запросом.

Накануне член Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон испытывает серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, а оборонно-промышленная база страны разрушена.

По словам конгрессмена, из-за снижения военного потенциала США уже три года не поставляют вооружение Тайваню. Кроме того, считает он, проблемы наблюдаются и в отношении снабжения армии Украины. Так, отметил чиновник, новые ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через несколько лет.