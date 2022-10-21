Каталог «Кинопоиска» пополнили новые проекты Warner Bros.

Кадры предоставлены студией Warner Bros

Пользователи социальных сетей, что перечень грядущих премьер стримингового сервиса «Кинопоиск» пополнился новыми сериалами киностудии Warner Bros. Информация об этом появилась в четверг, 20 октября.

Список выпускаемых на платформе продуктов пополнили сериалы «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-Фу». Прошлые сезоны проектов и раньше были доступны для просмотра, однако не так давно на сервисе появились анонсы продолжений. На данный момент о дате премьер не сообщалось.

Warner Bros. покинула российский рынок в марте, после начала специальной военной операции на Украине. Кинокомпания на фоне этого отменила в России прокат и показы своих фильмов в интернете. Однако до этого СМИ сообщали, что компания рассчитывает вернуться в страну, пишет ФАН.

В конце августа появилась информация, что американская киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.