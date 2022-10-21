Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Каталог «Кинопоиска» пополнили новые проекты Warner Bros.

Егор Провоторов
Общество
Каталог «Кинопоиска» пополнили новые проекты Warner Bros.
Кадры предоставлены студией Warner Bros

Пользователи социальных сетей, что перечень грядущих премьер стримингового сервиса «Кинопоиск» пополнился новыми сериалами киностудии Warner Bros. Информация об этом появилась в четверг, 20 октября.

Список выпускаемых на платформе продуктов пополнили сериалы «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-Фу». Прошлые сезоны проектов и раньше были доступны для просмотра, однако не так давно на сервисе появились анонсы продолжений. На данный момент о дате премьер не сообщалось.

Warner Bros. покинула российский рынок в марте, после начала специальной военной операции на Украине. Кинокомпания на фоне этого отменила в России прокат и показы своих фильмов в интернете. Однако до этого СМИ сообщали, что компания рассчитывает вернуться в страну, пишет ФАН.

В конце августа появилась информация, что американская киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.

кинопоказы Комиксы Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте