Названа главная ошибка, которую совершают садоводы осенью 

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В октябре у садоводов уходит много времени на то, чтобы убрать поросль, которая возникает у стволов плодовых деревьев. О правилах борьбы с этой проблемой рассказал селькор, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Эксперт отметил, что некоторые дачники начинают перекапывать землю в саду, чтобы избавиться от молодых побегов. Однако такими действиями можно ухудшить ситуацию.

— Иногда кто-то берет и в саду перекапывает каждую осень и каждую весну, а потом жалуется, почему у него много порослей и почему практически никаких плодов не бывает. Конечно, вы перекапываете в саду, где облепиха, вишни, сливы, то есть растения с поверхностной корневой системой. Вы просто уничтожаете поверхностную корневую систему, раните корни. И идет многочисленная поросль, которая забирает у деревьев все силы, — объяснил Туманов.

Он добавил, что перекапывать стоит локально и только для удобрения почвы, передает Пятый канал.

А самым эффективным способом в борьбе с порослью, по словам садовода, является кропотливая работа. Так, необходимо откопать горизонтальный корень, от которого идет побег, а затем аккуратно вырезать его. При этом важно не оставлять пеньков от корня. В противном случае проблема не будет решена.

До этого главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова рассказала «Вечерней Москве», как правильно сажать луковицы тюльпанов. По словам эксперта, существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться, чтобы весной ваш сад заиграл яркими красками.