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Еще один штаб для сбора помощи жителям новых регионов России заработал в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Еще один штаб для сбора помощи жителям новых регионов России заработал в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, улица Образцова, 21 Карта всех событий

На северо-востоке столицы в Российском университете транспорта заработал штаб «Москва помогает», где ведется сбор необходимых вещей и товаров для жителей новых регионов РФ.

Первый в округе штаб, заработавший на базе высшего учебного заведения, открыт с 10:00 до 19:00 по будням. Он расположен по адресу улица Образцова, дом 21.

Москвичи могут принести сюда продукты питания, игрушки, одежду, спальные принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику и канцелярию. Работающие в штабе студенты-добровольцы из волонтерского центра университета «Открытое сердце» принимают, сортируют, учитывают и упаковывают гуманитарную помощь.

В октябре также открылся штаб на базе Университета науки и технологий МИСиС в центре столицы. Он расположен по адресу Ленинский проспект, дом 6, строение 3.

В общей сложности гуманитарную помощь принимают в 13 территориальных отделениях, передает официальный сайт сэра Москвы.

Накануне председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов рассказал, что горожане принимают активное участие в сборах и организации гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Москва Донбасс Гуманитарная помощь
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