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Приметы и советы

Психолог Сультеев дал советы, как легче пережить переход на короткий световой день

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сультеев дал советы, как легче пережить переход на короткий световой день
Фото: shutterstock

Психолог Марсель Сультеев дал несколько эффективных советов по поводу того, как пережить переход на короткий световой день. По его словам, человеку не хватает солнечных лучей и витаминов, что приводит к унынию и апатии.

Эксперт советует в этот период немного сменить гардероб, добавив яркие тона. Также стоит сменить заставку на телефоне и выбрать картинку, на которой преобладают сочные и яркие тона без синих оттенков. По словам психолога, этот прием обычно используется в цветотерапии.

В вечернее время Сультеев советует смотреть комедии, играть в настольные игры всей семьей. Это не только улучшает память, но и нормализует взаимоотношения между членами семьи, отметил психолог.

Также стоит завести себе хобби, которое развивает тактильные ощущения. Например, можно заняться лепкой из глины, передает Life.ru.

Ранее психолог Дарья Михайлова отметила, что серая и унылая погода в осенний период может ввести в депрессию даже самого жизнерадостного человека. Для большинства людей осень является периодом особого эмоционального напряжения, что может привести к появлению панических атак, повышению тревожности, усилению чувства лени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого московские психологи рассказали о пользе арт-терапии.

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