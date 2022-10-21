Экономист Кабаков прокомментировал замедление инфляции в России

Фото: shutterstock

Недельная инфляция в России незначительно замедлилась. О причинах такой динамики, а также о том, насколько долговременным может стать этот тренд, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании Ярослав Кабаков.

Эксперт пояснил, что замедление роста инфляции связано в основном с сезонным фактором — осенним удешевлением овощей и фруктов.

Кроме того, за последние полторы недели наблюдается небольшое укрепление рубля по отношению к основным валютам, в том числе доллару и евро, что во многом приводит к снижению цен на импортные товары.

Также Кабаков добавил, что снизилось количество потребительских кредитов.

— И это в определенной степени тоже повлияло на темпы роста инфляции. То есть потребительская активность снизилась — цены немного просели, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Ранее Росстат зафиксировал снижение инфляции за неделю до 0,02 процента, передает ФАН.

Инфляция в годовом выражении в России, по данным на 10 октября, замедлилась до 13,36 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 12 октября.