Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Кабаков прокомментировал замедление инфляции в России

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Кабаков прокомментировал замедление инфляции в России
Фото: shutterstock

Недельная инфляция в России незначительно замедлилась. О причинах такой динамики, а также о том, насколько долговременным может стать этот тренд, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании Ярослав Кабаков.

Эксперт пояснил, что замедление роста инфляции связано в основном с сезонным фактором — осенним удешевлением овощей и фруктов.

Кроме того, за последние полторы недели наблюдается небольшое укрепление рубля по отношению к основным валютам, в том числе доллару и евро, что во многом приводит к снижению цен на импортные товары.

Также Кабаков добавил, что снизилось количество потребительских кредитов.

— И это в определенной степени тоже повлияло на темпы роста инфляции. То есть потребительская активность снизилась — цены немного просели, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Ранее Росстат зафиксировал снижение инфляции за неделю до 0,02 процента, передает ФАН.

Инфляция в годовом выражении в России, по данным на 10 октября, замедлилась до 13,36 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 12 октября.

Инфляция Цены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте