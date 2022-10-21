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Москвичам напомнили об изменении схемы движения на Суворовской улице в пятницу

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам напомнили об изменении схемы движения на Суворовской улице в пятницу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Суворовская улица Карта всех событий

В пятницу, 21 октября, на отдельных участках Суворовской улицы изменится схема движения. Об этом жителям столицы напомнили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Напоминаем, что сегодня с 17:00 21 октября до 06:00 22 октября закроют проезд на некоторых участках в районе Суворовской улицы, — говорится в сообщении.

Так, изменения коснутся участка Суворовской улицы от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до пересечения с 2-м Электрозаводским переулком, а также Фигурного переулка. Они связаны с проведением киносъемок.

Москвичей призвали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичам напомнили об изменении схемы движения на Суворовской улице в пятницу Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого сообщалось, что в районе пересечения Солнцевского проспекта и улицы 50 лет Октября будет ограничено движение в связи с проведением инженерных работ с 25 октября по 24 декабря. Проезд будет закрыт по одной полосе.

Кроме того, участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

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