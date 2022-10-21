Фестиваль радиоуправляемых моделей техники состоится в музее «Г.О.Р.А.» в октябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Фестиваль радиоуправляемых моделей техники пройдет в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 21 октября.

Гости смогут увидеть зрелищные соревнования моделей бронетехники, в программе также игротека и мастер-классы под открытым небом.

Также участникам мероприятия представят десятки радиоуправляемых моделей танков, вертолетов, грузовиков-внедорожников. Моделисты покажут свои работы и расскажут о процессе создания макетов легендарной техники.

Кроме того, всех желающих приглашают попробовать свои силы в управлении танком в военно-патриотической игре от «Танкового клуба Т-34». Посетители могут стать настоящим экипажем двухметровой модели и выстрелить «снарядами» по мишеням.

Начало мероприятия намечено на 12:00 22 октября.

До этого сообщалось, что 23 октября в Музее Победы пройдет памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки», на мероприятии выступят порядка 400 музыкантов.