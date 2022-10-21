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Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Елена Самойлова
В мире
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с коллегами — президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

После визита в Азербайджан турецкий лидер встретился с журналистами.

— Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

В конце сентября Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и Путина. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Россия Владимир Путин
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