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Песков заявил, что в Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии

Анастасия Колоскова
Общество
Песков заявил, что в Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российские власти не обсуждали возможность увеличения срока службы в армии до двух лет. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к предложению вернуть двухгодичный срок срочной службы в армии.

По словам Пескова, решение этого вопроса будет зависеть главным образом от мнения Минобороны России, передает РИА Новости.

Представитель Кремля также заверил, что власти страны не вели обсуждения возможности призыва в российскую армию женщин.

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России стоит вернуться к двухлетней службе в армии, что позволит увеличить численность личного состава армии и подготовить профессиональных солдат. Сенатор напомнил, что практика двухлетней службы активно применялась с 1996 по 2007 год. В первое полугодие призывники проходили обучение, после чего реализовывали свои знания на практике. На второй год службы военнослужащие представляли собой уже готовых бойцов.

Дмитрий Песков Армия Кремль
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