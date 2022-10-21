Психотерапевт Благинина рассказала, как бороться с астенией

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Постоянная усталость, быстрая утомляемость, прокрастинация, эмоциональная подавленность — все это могут быть прямые симптомы астении. Как бороться с этим состоянием рассказала врач-психиатр, психотерапевт Наталья Благинина.

Эксперт посоветовала поднимать себе настроение всеми доступными способами.

— По возможности — совершайте пешие прогулки на свежем воздухе. Главный ваш союзник в борьбе с астенией — дружелюбное отношение к себе и собственному организму, — отметила Наталья Благинина в комментарии aif.ru.

Эксперт отметила, что продолжительность сна должна составлять не менее восьми часов. Если чувствуете упадок сил, нужно позволить себе выспаться больше указанного времени, чтобы восполнить энергию.

Благинина добавила, что не стоит пренебрегать полным чекапом организма хотя бы раз в год. Это позволит вовремя выявить дефицитные состояния, воспалительные процессы, гормональные нарушения.

Ранее врач-невролог Анастасия Прищепина дала советы, как бороться с хронической усталостью, если до отпуска еще далеко.