Кремль: Информация об отправке мобилизованных на фронт без подготовки проверяется

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Информация о том, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне отправляются на фронт без соответствующей подготовки, будет проверяться. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этими вопросами занимается российское Министерство обороны.

— Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться, — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков также отметил, что на данный момент не названа конкретная дата завершения частичной мобилизации. Он напомнил, что Владимир Путин 14 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершатся примерно за две недели.

Пресс-секретарь президента России также заверил, что российские власти не обсуждали возможность увеличения срока службы в армии до двух лет, а также возможность призыва в российскую армию женщин.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что введение военного положения в новых регионах не окажет существенного влияния на частичную мобилизацию. По его словам, военное положение на законодательном уровне обозначает происходящие в четырех российских регионах боевые действия.