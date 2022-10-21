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Приметы и советы

Психолог Бажан рассказала, как выстроить отношения с тещей и свекровью

Анастасия Колоскова
Общество
Психолог Бажан рассказала, как выстроить отношения с тещей и свекровью
Кадр из фильма «Если свекровь — монстр»

Выстраивание правильных отношений с тещей или свекровью чрезвычайно важно для супругов, так как назойливое присутствие мам может негативно отразиться на семейной идиллии. Об этом заявила гештальт-терапевт Алла Бажан.

— Когда не пройдена сепарация (ведь если мама «мешает» жить, то она не пройдена), уехать даже на Марс будет недостаточно. Мама поедет с вами в вашей голове и продолжит назидательным тоном декларировать: не того мужчину выбрала, не так твоя жена воспитывает моих внуков и так далее, — отметила эксперт.

По ее словам, зачастую мамы проявляют излишнее внимание к семейным делам своих детей из-за недостаточной увлеченности собственной жизнью, а также отношения к выросшему чаду как к несамостоятельному и маленькому.

Чтобы этого избежать, психолог советует супругам обозначить границы ответственности и продемонстрировать свою самостоятельность.

Бажан также предупредила, что бывают случаи, когда мама является подходящей фигурой для объединения против «врага» во время семейных конфликтов. Специалист призвала избегать такого поведенческого паттерна, пишут «Аргументы и факты».

До этого психолог Александра Миллер рассказала о причинах возникновения тревожного расстройства, а также о способе борьбы с ним.

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