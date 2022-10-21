Московский международный форум «Религия и Мир» пройдет с 26 по 28 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 26 по 28 октября в столице пройдет VIII Московский международный форум «Религия и Мир». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Тема форума в этом году — «Социальное служение на пути к миру». Организатором мероприятия выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке городского департамента национальной политики и межрегиональных связей.

— Неоценим вклад религиозных организаций в оказание гуманитарной помощи гражданам нашей страны, проживающим на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — сказал глава ведомства Виталий Сучков.

В форуме примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, а также общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Ирана, Армении и многих других стран мира.

На мероприятии выступят первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, председатель Отдела социального служения Московской (городской) епархии РПЦ протоиерей Михаил Потокин и другие.

До этого сообщалось, что всероссийский онлайн-форум молодых семей «Родные-Любимые» пройдет на платформе родные-любимые.рф с 3 по 5 ноября.

Организатором мероприятия выступит Федеральное агентство по делам молодежи. Спикеры рассмотрят темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. На нем участники смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив.