Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский международный форум «Религия и Мир» пройдет с 26 по 28 октября

Евгений Белоусов
Город
Московский международный форум «Религия и Мир» пройдет с 26 по 28 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 26 по 28 октября в столице пройдет VIII Московский международный форум «Религия и Мир». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Тема форума в этом году — «Социальное служение на пути к миру». Организатором мероприятия выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке городского департамента национальной политики и межрегиональных связей.

— Неоценим вклад религиозных организаций в оказание гуманитарной помощи гражданам нашей страны, проживающим на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — сказал глава ведомства Виталий Сучков.

В форуме примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, а также общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Ирана, Армении и многих других стран мира.

На мероприятии выступят первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, председатель Отдела социального служения Московской (городской) епархии РПЦ протоиерей Михаил Потокин и другие.

До этого сообщалось, что всероссийский онлайн-форум молодых семей «Родные-Любимые» пройдет на платформе родные-любимые.рф с 3 по 5 ноября.

Организатором мероприятия выступит Федеральное агентство по делам молодежи. Спикеры рассмотрят темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. На нем участники смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив.

Религия Москва Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте