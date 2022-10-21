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Свыше 80 социально-бытовых предприятий открылось в новостройках на севере Москвы

Евгений Жуков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 80 социально-бытовых предприятий открылось в новостройках на севере Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В нежилых помещениях на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации в САО, открылось 82 предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 21 октября.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на сегодняшний день на территории округа заселяется 24 новых многоквартирных жилых дома. Они построены с нежилыми помещениями, которые, в том числе, предусмотрены для размещения объектов предоставления сервисно-бытовых услуг.

Лидером по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях на первых этажах новостроек стал Бескудниковский район. На данный момент там работает 67 организаций социально-бытового назначения.

Левкин отметил, что наличие коммерческих помещений на первых этажах многоквартирных домов позволяет создавать новые рабочие места, а также повышать доступность необходимых услуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что первый этап реновации завершен в 17 районах столицы.

Сергей Левкин Москва Реновация Северный административный округ (САО)
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