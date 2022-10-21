«Все больше восхищаюсь»: британцев привела в восторг стрельба Путина из СВД

Фото: Администрация президента РФ

Читателей британской газеты Daily Mail восхитили кадры стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки Драгунова (СВД) во время посещения полигона по подготовке мобилизованных в Рязанской области.

— Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик, — признался один из комментаторов.

Схожее мнение разделяют и остальные читатели газеты. Так, другой комментатор заметил, что в возрасте 70 лет российский лидер может заслуженно считаться примером для любого настоящего мужчины.

Также читатели сравнили Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Пользователи пришли к выводу, что пожилой президент США не выдерживает сравнения.

До этого читатели Daily Mail восхитились снимками Путина, опубликованными изданием в честь его юбилея. Комментаторы в целом отметили отличную физическую форму главы государства.

Один из читателей назвал Путина «настоящим лидером, которым можно гордиться», и противопоставил его «двуличным слабакам, выдающим себя за лидеров» на Западе.