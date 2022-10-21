Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Все больше восхищаюсь»: британцев привела в восторг стрельба Путина из СВД

Евгений Белоусов
В мире
«Все больше восхищаюсь»: британцев привела в восторг стрельба Путина из СВД
Фото: Администрация президента РФ

Читателей британской газеты Daily Mail восхитили кадры стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки Драгунова (СВД) во время посещения полигона по подготовке мобилизованных в Рязанской области.

— Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик, — признался один из комментаторов.

Схожее мнение разделяют и остальные читатели газеты. Так, другой комментатор заметил, что в возрасте 70 лет российский лидер может заслуженно считаться примером для любого настоящего мужчины.

Также читатели сравнили Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Пользователи пришли к выводу, что пожилой президент США не выдерживает сравнения.

До этого читатели Daily Mail восхитились снимками Путина, опубликованными изданием в честь его юбилея. Комментаторы в целом отметили отличную физическую форму главы государства.

Один из читателей назвал Путина «настоящим лидером, которым можно гордиться», и противопоставил его «двуличным слабакам, выдающим себя за лидеров» на Западе.

Великобритания Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте