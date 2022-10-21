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В ООН прокомментировали высказывание Данилова о русском языке на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН прокомментировали высказывание Данилова о русском языке на Украине
Фото: twitter/RussiaUN

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал «вредной риторикой» высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о русском языке.

— Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает. И действия, и слова имеют значение, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что русский язык на Украине не исчезнет, исчезнет сама Украина. Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что русский язык необходимо «полностью искоренить на Украине».

21 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, которые призывают к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, что предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

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