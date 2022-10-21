Гаврилов: Поток иностранных наемников на Украину наращивается

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За последние месяцы на Украине значительно увеличилось число иностранных наемников. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, — заметил он.

По словам Гаврилова, большинство наемников прибывают на Украину из Англии, Польши, США и Грузии. В какой-то момент их поток снизился, однако теперь в рядах ВСУ их становится все больше, добавил он.

Несмотря на то что НАТО и страны Запада всячески отрицают свою причастность к конфликту, фактов это не отменяет, подчеркнул дипломат.

Так, Запад снабжает Киев оружием, а западные граждане идут наемниками в ВСУ. НАТО уже становится стороной конфликта, сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

14 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника.

До этого стало известно, что внучатый племянник президента США Джона Кеннеди Конор принимал участие в конфликте на Украине в качестве иностранного наемника. Однако молодой человек признался, что боевого опыта у него не было, а его пребывание в стране оказалось недолгим.