Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гаврилов: Поток иностранных наемников на Украину наращивается

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гаврилов: Поток иностранных наемников на Украину наращивается
Фото: gur.gov.ua

За последние месяцы на Украине значительно увеличилось число иностранных наемников. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, — заметил он.

По словам Гаврилова, большинство наемников прибывают на Украину из Англии, Польши, США и Грузии. В какой-то момент их поток снизился, однако теперь в рядах ВСУ их становится все больше, добавил он.

Несмотря на то что НАТО и страны Запада всячески отрицают свою причастность к конфликту, фактов это не отменяет, подчеркнул дипломат.

Так, Запад снабжает Киев оружием, а западные граждане идут наемниками в ВСУ. НАТО уже становится стороной конфликта, сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

14 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника.

До этого стало известно, что внучатый племянник президента США Джона Кеннеди Конор принимал участие в конфликте на Украине в качестве иностранного наемника. Однако молодой человек признался, что боевого опыта у него не было, а его пребывание в стране оказалось недолгим.

Украина наемники Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте