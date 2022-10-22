Воздушную тревогу объявили в Киеве

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Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила городская администрация.

— Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, — сказано в сообщении в Telegram-канале администрации, передает РИА Новости.

20 октября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. В этот же день в Николаеве были слышны звуки взрывов. В связи с этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

По словам президента России Владимира Путина, этим взрывом на переправе Украина поставила себя на один уровень с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа «преступления такого рода» не представляется возможным, подчеркнул российский лидер. При этом он добавил, что больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине.