Кардиолог Лунев предупредил об опасности бессимптомного инфаркта

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Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, сообщил врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра № 3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев. Медик перечислил нетипичные признаки некроза сердечной мышцы.

По его словам, инфаркт миокарда далеко не всегда сопровождается болью в грудной клетке.

— Есть несколько типов инфаркта, которые проявляются совершенно другими симптомами или даже без них. Бывает, на ЭКГ приходит пациент, и мы видим по результатам исследования, что он перенес инфаркт. Но сам человек говорит, что у него ничего не болит. Это бессимптомный тип инфаркта, когда пациент не чувствует никакой боли. Он бывает, например, у людей с сахарным диабетом. Мы в таких случаях пишем в карте, что пациент перенес инфаркт на ногах, — рассказал кардиолог.

То, что инфаркт не сопровождался болевыми ощущениями, вовсе не делает его менее опасным, отметил специалист.

— Инфаркт с болью или без — это всегда отмирание определенного участка сердечной мышцы. Любой инфаркт может привести к фатальным последствиям. Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться, — предупредил Лунев в интервью радио Sputnik.

Он сообщил, что повторный инфаркт опаснее, чем первичный, потому что на сердце уже имеется рубец. Врач порекомендовал раз в год делать ЭКГ.

Иногда инфаркту сопутствуют симптомы, которые пациент может принять за признаки других недугов, рассказал кардиолог.

— Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой, — сообщил врач.

При появлении данных этих симптомов и при сильной абдоминальной боли необходимо вызывать скорую, заключил Лунев.

Профессор кафедры кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Роман Шахнович рассказал, что молодые женщины имеют более здоровое сердце, чем мужчины. Несмотря на это, после менопаузы женское здоровье мало чем отличается от мужского, отметил врач.