В МИД Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении» РФ

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Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис завершится вместе с «поражением» России, является опасным и провоенным. Такое мнение высказал государственный секретарь Министерства иностранных Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

— Я думаю, что это очень опасное заявление, так как оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет, — заявил он в соцсети.

По его мнению, подобная позиция Европейского союза продлевает войну и страдания людей, что «крайне опасно и неприемлемо». Менцер отметил, что Венгрия настаивает на «немедленном мире», а не на «продолжительной войне», передает РИА Новости.

Венгрия добилась исключения из списка стран, которые планируют ввести потолок цен на газ из России. Аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидо поделился предположением, почему Венгрия пошла на такой шаг. По словам эксперта, Венгрия очень сильно зависит от поставок газа.