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Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на материал, в котором критикуется президент России Владимир Путин за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм. Газета опубликовала критическую статью о взглядах российского лидера на семейные и моральные ценности и религию.

Соединенные Штаты хотят установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Американские власти, вычисляя предельную стоимость черного золота, учитывали, что она должна покрывать производственные затраты РФ и стимулировать продолжение нефтедобычи.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Запада о якобы поставках иранских беспилотников РФ. Он подчеркнул, что Россия отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН».

Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный македонскими и словенскими танками.

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. Ее командир сообщил о готовности зайти на Украину, вопреки уверениям американских властей, что военные Соединенных Штатов не будут участвовать в боевых действиях в стране.