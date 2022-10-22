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Американский экс-разведчик назвал главную слабость Украины

Лейла Алиева
В мире
Американский экс-разведчик назвал главную слабость Украины
Фото: shutterstock

Россия имеет энергоносители и инфраструктуру, чтобы не замерзнуть зимой, чего не скажешь об Украине. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

— У них (России — прим. «ВМ») есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть, — пояснил он.

По словам Риттера, еще недавно Украина просила НАТО выделить им 100 тысяч комплектов зимнего обмундирования. Также он назвал антироссийские санкции главной причиной экономических проблем в Англии.

Министр энергетики страны Герман Галущенко накануне сообщил, что жителям Украины предстоит пережить самую холодную зиму за всю независимую историю государства в связи с выводом из строя около 30 процентов электростанций. При этом добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20 процентов со стороны населения поможет стабилизовать работу энергосистемы в стране.

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