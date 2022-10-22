Украинский военнопленный признался, что удары по жилым домам ДНР наносились намеренно

Фото: Минобороны РФ

ВСУ наносили удары по жилым домам в Донецке не по ошибке. Об этом заявил в субботу, 22 октября, украинский военнопленный Виталий Катранич.

По его словам, оружие достаточно точное, а также применялась корректировка беспилотников.

— Бывало и раз в день, бывало и два раза в день... Наблюдали, давали координаты, корректировали, — ответил Катранич на вопрос о частоте обстрелов.

Также военнопленный добавил, что снаряды попадали в жилые дома неслучайно, в них именно целились, передает РИА Новости.

Недавно заключенные солдаты украинского националистического полка «Азов»* признались, что неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя. Один из боевиков признался, что стрелял по гражданским во время боя с российскими подразделениями. По его словам, мирный житель случайно оказался на линии огня, а он выстрелил в него «на рефлексе».

В августе Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности пытают мирное население и убивают детей.

*Запрещенная в России террористическая организация.