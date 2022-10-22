Ефимов: Инвестор восстановит Каретный сарай усадьбы Лепехиных в Таганском районе

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Россия, Москва, Андроньевская площадь, 4с3 Карта всех событий

В рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» город заключил с победителем аукциона договор аренды объекта культурного наследия — Каретного сарая, который является частью городской усадьбы Лепехиных XVIII века. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город с 2012 года по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предоставляет инвесторам возможность восстанавливать исторические здания, а после чего арендовать по льготной ставке. За это время на торгах реализовано 34 объекта, 20 из них уже отреставрированы и переведены на льготную ставку аренды, — сказал заммэра.

Как уточняется, в рамках данной программы инвестор в течение пяти лет должен восстановить объект, после чего сможет перейти на льготную ставку арендной платы. Ефимов также добавил, что Каретный сарай усадьбы Лепехиных аналогичным образом был выставлен на торги, потому как находится в неудовлетворительном состоянии.

По итогам их проведения был определен победитель, с которым будет заключен договор аренды на 49 лет. По окончании реставрации инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 171,4 рубля в год, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом использовать объект можно будет по усмотрению инвестора, поскольку он имеет свободное функциональное назначение.

До этого Гаман сообщил, что в четвертом квартале года Москва выставит на продажу нежилое помещение в Доме артистов Большого театра.

Как отмечается, на торги будет выставлено помещение площадью 88,7 квадратного метра. Оно расположено на пятом этаже Дома артистов Большого театра в Брюсовом переулке.