«Укрэнерго» сообщило о масштабах повреждений энергосистемы Украины после взрывов

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Последствия сегодняшних обстрелов по украинской инфраструктуре масштабнее тех, что были ранее. Об этом в субботу сообщили в «Укрэнерго».

— Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, — говорится в сообщении.

Электроснабжение отключили уже в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях, пишет РИА Новости.

В этот день сразу в нескольких частях Украины прогремели мощные взрывы. Среди них Киевская, Одесская, Хмельницкая, Ровенская, Кировоградская и Хмельницкая области. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровске.

10 октября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы, что привело к нанесению массированных ударов.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.