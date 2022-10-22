Проект постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Россией внесли в Раду

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В Верховную раду Украины внесли проект постановления о признании «оккупации» Белоруссии со стороны России. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, в соответствующем документе депутаты просят международное сообщество признать белорусскую территорию «временно оккупированной Россией» и лишить правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности.

Помимо этого депутаты внесли предложение «о синхронизации санкций в отношении Москвы и Минска», передает ТАСС.

Недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» о прекращении конфликта с Россией.

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу входят армия и Вооруженные силы Белоруссии.