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Шольц призвал не допускать действий, которые могут привести к прямому конфликту РФ и НАТО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц призвал не допускать действий, которые могут привести к прямому конфликту РФ и НАТО
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что для Запада важно не допустить неразумных шагов, которые могли бы стать причиной для прямого конфликта между Россией и НАТО. Об этом в субботу, 22 октября, он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Говоря о возможном превращении конфликта на Украине в Третью мировую войну, Шольц подчеркнул, что «нельзя упускать из виду такую угрозу».

— В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти, — заявил политик.

Он также отметил, что солидарен в этом вопросе с главой США Джо Байденом, которого Шольц назвал «выдающимся президентом».

До этого Байден заявил, что Российской Федерации нельзя позволить добиться успеха в спецоперации на Украине. Кроме того, он добавил, что Белый дом уже потратил много денег на помощь украинскому населению.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

Россия Германия НАТО Олаф Шольц
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