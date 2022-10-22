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Москвичам показали подборку с автобусами в советском кино

Евгений Жуков
Город
Москвичам показали подборку с автобусами в советском кино
Фото: IVANKO

Жителям столицы показали подборку с автобусами, которые попадали в знаменитые кинокартины советской эпохи. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, в фильме Виктора Титова «Отпуск за свой счет» появился автобус «Икарус — 256». А режиссер Станислав Ростоцкий снял «главного героя» картины «Белый Бим Черное Ухо» в салоне «Икаруса — 260».

Москвичам показали подборку с автобусами в советском кино Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, в фильме Геральда Бежанова «Где находится нофелет?» герой Владимира Меньшова разговаривает с персонажем Валентины Теличкиной во время поездки на «ЛиАЗ — 677». Тот же автобус запечатлел Эльдар Рязанов в своей мелодраме «Служебный роман».

В классике советского кинематографа «Операция «Ы» Леонид Гайдай снял героя Александра Демьяненко, подсматривающего конспект у студентки Лиды, которую сыграла Наталья Селезнева, в салоне автобуса «ЗИЛ — 158В», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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