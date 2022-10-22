Жители Финляндии и Люксембурга стали греться в Русских домах

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Жители Финляндии и Люксембурга приходят «погреться» в местные представительства Россотрудничества (Русские дома). Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

В Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно попить чай, зарядить мобильные устройства и посмотреть фильмы.

Одна из опрошенных женщин рассказала, что нуждающиеся «понемногу приходят». График сеансов кино уже расписан до февраля следующего года.

В ведомстве отметили, что в связи с растущей социальной напряженностью в европейских государствах, а также проявлением откровенной русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать привычное русское гостеприимство и «отогреть сердца» европейских граждан, передает РИА Новости.

20 сентября сообщалось, что жителям Германии приходится контролировать температуру в своих квартирах и спать с грелками, чтобы не замерзнуть из-за подорожания газа и электроэнергии. По предварительным данным, немецкие предприятия в августе потребили почти на четверть меньше газа, чем за тот же месяц в 2018–2021 годах.