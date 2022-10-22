Около тысячи человек поучаствовали в фестивале радиоуправляемых моделей в Музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Фестиваль радиоуправляемых моделей прошел 22 октября в филиале Музея Победы на Поклонной горе — в Музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

— Мы впервые провели подобный фестиваль и очень рады, что он понравился нашим гостям, — отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля посетители смогли увидеть соревнования радиоуправляемых моделей, а также сами попробовали управлять моделями техники, среди которых были танки, вертолеты и военные машины. Для самых юных участников мероприятия были подготовлены специальные мастер-классы и игротека с популярными настольными играми.

19 октября сообщалось, что в Музее Победы прошла межрегиональная школьная конференция, посвященная соловецким юнгам, участие в которой приняли более 70 школьных активистов из Москвы, Московской и Самарской областей.

Памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» состоится в Музее Победы 23 октября. Известно, что на мероприятии выступит порядка 400 музыкантов.