Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около тысячи человек поучаствовали в фестивале радиоуправляемых моделей в Музее «Г.О.Р.А.»

Евгений Жуков
Город
Около тысячи человек поучаствовали в фестивале радиоуправляемых моделей в Музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Фестиваль радиоуправляемых моделей прошел 22 октября в филиале Музея Победы на Поклонной горе — в Музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

— Мы впервые провели подобный фестиваль и очень рады, что он понравился нашим гостям, — отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля посетители смогли увидеть соревнования радиоуправляемых моделей, а также сами попробовали управлять моделями техники, среди которых были танки, вертолеты и военные машины. Для самых юных участников мероприятия были подготовлены специальные мастер-классы и игротека с популярными настольными играми.

19 октября сообщалось, что в Музее Победы прошла межрегиональная школьная конференция, посвященная соловецким юнгам, участие в которой приняли более 70 школьных активистов из Москвы, Московской и Самарской областей.

Памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» состоится в Музее Победы 23 октября. Известно, что на мероприятии выступит порядка 400 музыкантов.

Мероприятия Москва Фестивали Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте