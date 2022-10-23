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Народный календарь. Что запрещено 26 октября, в день Иверской иконы Божьей Матери

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Что запрещено 26 октября, в день Иверской иконы Божьей Матери
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

26 октября Православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Еще 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Издревле на русских землях в этот день запрещалось отправляться в баню в одиночестве.

Также в баню нельзя ходить после захода солнца или поздно ночью. В этот день запрещено доверять незнакомцам, иначе увеличивается риск обмана.

Именно поэтому в домах 26 октября должны быть все свои. Не рекомендуется хвалиться своими достижениями, ведь тогда можно лишиться чего-то очень ценного в жизни.

Выяснять отношения в этот день тоже нельзя, иначе разговор превратится в ссору и вся неделя будет насыщена скандалами. Нельзя использовать черную одежду, в противном случае ваши планы могут сорваться, а мирные беседы превратятся в конфликты.

Наконец, не рекомендуется в этот день начинать новые дела и планировать поездки. Запрещается и употреблять спиртное.

Приметы погоды:

Петух вечером неожиданно начал кукарекать — к перемене погоды.

Облака с юга быстро по небу бегут — к непогоде.

Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю.

Если облака с юга идут — к порывистому ветру.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено 26 октября, в день Иверской иконы Божьей Матери

Именины отмечают: Никита, Вениамин, Иннокентий, Карп.

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