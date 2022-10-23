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Скончался 22-летний россиянин, которого ударили ножом в спину в драке в Аланье

Юлия Курганова
В мире
Скончался 22-летний россиянин, которого ударили ножом в спину в драке в Аланье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В больнице в турецком городе Аланье скончался 22-летний российский гражданин Башир Алигаджиев, которого ударили ножом в спину в драке. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило издание Yeni Alanya.

Отмечается, что конфликт произошел по неизвестной пока причине. Он перерос в драку, в ходе которой россиянина несколько раз ударили ножом в область спины. 19-летний злоумышленник, которого подозревают в нанесении ударов Алигаджиеву, скрылся с места преступления. Но жандармерия вскоре задержала его.

Всего турецкие правоохранительные органы задержали шесть подозреваемых по данному делу.

22 октября сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш в Индии погибли не менее 15 человек, еще 40 получили ранения. На место происшествия оперативно прибыла полиция, а раненых сразу же направили в больницу. По данным правоохранительных органов, в автобусе находилось более 60 человек, большая часть которых — рабочие из штата Уттар-Прадеш.

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