Диетолог Коробкина назвала самую полезную зелень

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Врач-диетолог, нефролог Анна Коробкина сообщила, что любая местная и сезонная зелень полезна, особенно в холодные сезоны, когда организму не хватает витаминов. Но есть ее виды, которые особенно богаты полезными веществами.

Медик рассказала, что самой доступной и полезной зеленью является петрушка. Ее можно выращивать круглый год на подоконнике, она является отличным источником витамина К.

— Витамин К существует в двух формах. Витамин К2 может вырабатываться микрофлорой кишечника человека, а вот источником витамина К1 является зелень, в особенности петрушка. Витамин К помогает синтезировать плазменные факторы свертывания и протромбин для остановки кровотечений и заживления ран, — сообщила Коробкина.

Она добавила,что петрушка обладает мочегонным и желчегонным действием, содержит натрий, калий, цинк, фосфор и магний, органические кислоты, флавоноиды, фитонциды.

— Что касается эфирных масел, в петрушке содержится эвгенол, который обладает выраженным противовоспалительным эффектов, укрепляет сопротивляемость организма инфекциям, — рассказала врач изданию «Газета.ru».

По ее словам, данная зелень сочетается со всеми видами продуктов, поэтому применима в любом блюде.

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