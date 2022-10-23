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Синоптики пообещали москвичам дождливую и прохладную погоду 23 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам дождливую и прохладную погоду 23 октября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 23 октября, в столичном регионе ожидается дождливая и прохладная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал самые холодные дни с начала сезона на следующей неделе в Москве. По его словам, похолодание до 5 градусов мороза ночью и до плюс 2–3 градусов днем ожидает столичный регион во вторник и среду, 25 и 26 октября.

Температура в городе в начале следующей недели местами опустится до отрицательных значений, в связи с этим автомобилистам следует сменить резину. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы 21 октября. При температуре воздуха ниже 5 градусов летняя резина теряет свои свойства.

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