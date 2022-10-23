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Вертолетную площадку построят в столичной больнице имени Вересаева

Георгий Соланович
Город
Вертолетную площадку построят в столичной больнице имени Вересаева
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

Вертолетную площадку для санитарной авиации построят в городской клинической больнице (ГКБ) имени Вересаева, проектную документацию уже утвердили специалисты Москомэкспертизы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 23 октября.

— На территории больницы имени Вересаева появится вертолетная площадка площадью 26 на 26 метров. Благодаря ей медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь. Помимо этого, в рамках проекта построят двухэтажное здание, в котором разместят диспетчерский пункт, — отметила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в диспетчерском пункте установят метеорологическое оборудование и приборы для радиосвязи между диспетчерами и пилотами. Кроме того, там обустроят вышку, комнату пилотов, отдыха и другие служебные помещения. На вертолетной площадке оборудуют ветроуказатель, прожекторы и подсветку зоны приземления. Территорию вокруг построек благоустроят.

Главный врач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов подчеркнул, что площадка необходима для экстренной доставки пациентов в медучреждение. Он добавил, что больных с пункта посадки можно будет доставлять прямо в операционные, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице начался третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Речь идет о ГКБ имени Вересаева, Буянова, Боткина, Филатова, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ № 1 имени Пирогова.

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