Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания The Sun осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал Запад «ударить по центрам принятия решений» России в случае угрозы его офису.

По словам президента, страны НАТО обязаны ответить на действия России вне зависимости от того, является ли Украина членом Североатлантического альянса или нет.

«А можно нас не впутывать в это дело, чувак?»; «Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?»; «Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну», — заявили читатели The Sun.

Кроме того, они обвинили Зеленского в попытке «развязать ядерный холокост» и потребовали от Запада «предоставить его Путину», передает РИА Новости.

В середине октября старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал на странице в одной из своих социальных сетей мем, который высмеивает Зеленского за умение выпрашивать деньги.

На кадре изображен улыбающийся украинский президент в футболке цвета хаки. Подпись к картинке гласит: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!».